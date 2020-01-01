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Фреш-Джоб — свежие вакансии и резюме в России
Работник торгового зала
Работник торгового зала в супермаркет по адресу: м. Ольховая, Калужское шоссе, д. Сосенки, 4 (остановка "дрсу-1"). Премиальная розничная сеть
Полная занятость   Сменный   Без опыта  
35 000
Сегодня в 02:13
Москва
33 400
Работник торгового зала
27 января
Повар
В кафе Фазенда Требуются Повар, помощник повара.мангалщик. Обязанности: приготовление блюд , соблюдение санитарных норм, поддержание чистоты
Полная занятость   Полный день   Опыт от 1 года  
35 000
Сегодня в 02:13
Обнинск
45 000
Повар
27 января
Охранник
В чоп "Рубин" требуются охранники 4 разряда с лицензией. Сменный график работы. Устройство по тк рф. Бесплатные комплексные
Полная занятость   Сменный   Без опыта  
35 000
Сегодня в 02:13
Балаково
12 300
Охранник
27 января
Продавец-консультант
Описание работодателя: магазин женской одежды в тц рио, 4 этаж. требования: ответственность, доброжелательность, желание трудиться и развиваться,
Полная занятость   Сменный   Опыт от 1 года  
35 000
Сегодня в 02:13
Саранск
15 000
Продавец-консультант
27 января
Водитель маршрут N 24а, 6а, 17. Категории Д (D)
Вакансии на маршруте №24а, №17 и № 6а по городу Волжскому. Требования: Ответственный добросовестный шофер. Выполнение ПДД. Обязанности: Выполнение
Полная занятость   Полный день   Опыт от 1 года  
35 000
Сегодня в 02:13
Волжский
41 000
Водитель маршрут N 24а, 6а, 17. Категории Д (D)
27 января
Продавец кассир
Требования:Опыт выполнения работ в продажах от 6 месяцев . Способность выполнять работу с кассой , наличный и безналичный расчёт .
Полная занятость   Сменный   Опыт от 1 года  
23 000
Сегодня в 02:22
Горячий Ключ
23 000
Сегодня в 02:22
Администратор магазина
Обязанности: Организация деятельности работников магазина в торговом зале контроль кассовой дисциплины, инкассация проведение инвентаризации
Полная занятость   Сменный   Без опыта  
26 500
Сегодня в 02:21
Севастополь
26 500
Сегодня в 02:21
Требуется водитель
Описание работодателя:требуется водитель в Яндекс такси и такси Сатурн на арендные автомобили.все условия по
Полная занятость   Гибкий   Опыт от 3 лет  
1 000
Сегодня в 02:21
Дзержинск
1 000
Сегодня в 02:21
Повар-сушист
Магазину "love is sushi" нужен повар- СУШИСТ. Обязанности: качественное приготовление роллов, скорость не ниже средней. Пятидневная рабочая
Полная занятость   Полный день   Опыт от 1 года  
35 000
Сегодня в 02:19
Новосибирск
35 000
Сегодня в 02:19
Водитель экспедитор
Требования: требуется водитель на развозку хлебобулочных изделий категории в на автомобиль марки «ГАЗель». Работа по магазинам города и Яблоновка.
Полная занятость   Полный день   Опыт от 3 лет  
1 400
Сегодня в 02:18
Краснодар
1 400
Сегодня в 02:18
Требуется повар
В ресторан нужен повар горячего цеха график труда и заработная плата
Полная занятость   Полный день   Без опыта  
Сегодня в 02:18
Пироговский
Сегодня в 02:18
Продавец кассир разливных напитков
В связи с расширением нашего коллектива в магазин разливного пива примем активных и целеустремленных сотрудников на должность "продавец Кассир". Ждём
Полная занятость   Полный день   Опыт от 1 года  
38 000
Сегодня в 02:18
Люберцы
38 000
Сегодня в 02:18
Требуется водитель на экскаватор-погрузчик
Требования:опыт работ более пяти лет, смотреть и ухаживать за техникой, аккуратность, наличие знаний техники. обязанности:следить за исправностью
Полная занятость   Полный день   Опыт от 5 лет  
40 000
Сегодня в 02:17
Казань
40 000
Сегодня в 02:17
Водитель вс вакумбочка
Описание работодателя: ооо ТЕХНОЛИГА Требования: Опыт Труда на вакуум бочке Обязанности: Условия:СУТОЧНЫЙ
Полная занятость   Вахта   Опыт от 3 лет  
100 000
Сегодня в 02:16
Усинск
100 000
Сегодня в 02:16
Повар-универсал
Описание работодателя: организация рабочего места согласно требованиям Сан Пи, ППбезопасности и стандартов предприятия. Приготовление п/ф, блюд по
Стажировка занятость   Сменный   Без опыта  
25 000
Сегодня в 02:16
Уфа
25 000
Сегодня в 02:16
Менеджер по продажам
Описание работодателя: магазин фирменной верхней одежды люкс и премиум класса требования: коммуникабельность, энергичность,
Полная занятость   Полный день   Без опыта  
70 000
Сегодня в 02:16
Москва
70 000
Сегодня в 02:16
Менеджер по продажам
Описание работодателя: Строительное оборудование требования:уверенный пользователь пк, присутствие водительского удостоверения, грамотная речь,
Полная занятость   Полный день   Без опыта  
30 000
Сегодня в 02:16
Малоярославец
30 000
Сегодня в 02:16
Повар суши
Условия: - бесплатное питание - развоз после смен - стабильная выплаты заработной платы два раза в месяц - работа в центре городатребования: -
Полная занятость   Сменный   Опыт от 1 года  
33 000
Сегодня в 02:16
Омск
33 000
Сегодня в 02:16
Грузчик
Требования:Аккуратность.Знание города.работы с тяжеловесным грузом от 100 кг и выше.выход на работу без опозданий к 08-00.желание трудиться и
Полная занятость   Полный день   Опыт от 1 года  
50 000
Сегодня в 02:16
Мурманск
50 000
Сегодня в 02:16
Требуются водители в такси
Обязанности: Своевременное совершение заказов, уменее общаться с клиентами. требуются водители на постоянную работу или подработку, график работы:
Полная занятость   Сменный   Без опыта  
Сегодня в 02:15
Сафоново
Сегодня в 02:15
Менеджер отдела продаж
Наша Фабрика «Карнавал» производит ростовые куклы и карнавальные костюмы. у нас самое крупное производство в России и самый большой склад с наличием!
Полная занятость   Полный день   Без опыта  
35 000
Сегодня в 02:15
Нижний Новгород
35 000
Сегодня в 02:15
Водитель такси
Описание работодателя: Автомобили такси в аренду. Требования: Стаж категории в от 3х лет. Обязанности: Знание пдд, аккуратное вождение
Полная занятость   Гибкий   Без опыта  
60 000
Сегодня в 02:15
Москва
60 000
Сегодня в 02:15
Менеджер по развитию
Обязaнноcти: Поиск и paзвитие новых клиентoв в сфeрe aутстaффинг и aутсoрcинг пepcoналавыявлениe пoтребноcтeй клиeнтoвзaключениe
Полная занятость   Гибкий   Опыт от 1 года  
30 000
Сегодня в 02:14
Сочи
30 000
Сегодня в 02:14
Официант
Обязанности: Сервировка столов прием заказов консультирование посетителей по меню подача готовых блюдтребования: опыт выполнения работ не менее
Полная занятость   Полный день   Опыт от 1 года  
50 000
Сегодня в 02:14
Московский
50 000
Сегодня в 02:14
Продавец в отдел подарочной упаковки
Требования:Для упаковки подарков , продажи подарочной упаковки , продажи воздушных шаров , игрушек,требуется продавец ,с опытом выполнения работ по
Полная занятость   Полный день   Опыт от 1 года  
35 000
Сегодня в 02:14
Москва
35 000
Сегодня в 02:14
Водитель такси на автомобиле компании
Водитель такси. звоните с 9:00 до 23:00 топливо 50/50 залог для выхода на смену не нужен условия: (всё очень просто) ✔️- До 8000 рублей делим
Полная занятость   Сменный   Без опыта  
55 000
Сегодня в 02:14
Санкт-Петербург
55 000
Сегодня в 02:14
Водитель
Описание работодателя: таксопарк УралАвтоПром. Более 100 автомобилей (Поло, Рио, Солярис, Веста, Логан, Гранта) Требования: стаж более
Полная занятость   Сменный   Опыт от 1 года  
40 000
Сегодня в 02:14
Челябинск
40 000
Сегодня в 02:14
Водитель экспедитор
Описание работодателя: Организация занимается доставкой грузов из регионов рф. Работа заключается в выполнении заявок на перевозку грузов по рф.
Полная занятость   Удалённая работа   Опыт от 1 года  
3
Сегодня в 02:14
Сызрань
3
Сегодня в 02:14
Специалист сервисного центра / Ремонт смартфонов
Срочный поиск сотрудника!pedant - крупная федеральная сеть сервисных центров по ремонту и обслуживаниютехники Apple и Android проводит набор людей на
Полная занятость   Сменный   Опыт от 1 года  
35 000
Сегодня в 02:14
Тобольск
35 000
Сегодня в 02:14
Менеджер по продажам
Ищем помощника к нам в команду:) Работа в офисе в бизнес центре. в обязанности будет входить ведение соцсетей, досок объявлений + разовые
Полная занятость   Полный день   Без опыта  
30 000
Сегодня в 02:14
Санкт-Петербург
30 000
Сегодня в 02:14
Повар ; кондитер
Новое кафе в Красной Поляне. Сменный график, питание персонала. Зплата -выход + % от выручки. приглашаем энергичных людей, любящих
Полная занятость   Сменный   Опыт от 1 года  
30 000
Сегодня в 02:13
Красная Поляна
30 000
Сегодня в 02:13
Шеф-повар
Заработная плата 60000-90000₽Условия Работа в молодом, дружном коллективе. Новое оборудование. Своевременная оплата труда. обязанности знание
Полная занятость   Полный день   Опыт от 5 лет  
60 000
Сегодня в 02:13
Балашиха
60 000
Сегодня в 02:13
Агент по продаже недвижимости
Описание работодателя: Требования: Опыт работы. Коммуникабельность, трудолюбие, порядочность.желание развиваться в сфере недвижимости.обязанности:
Полная занятость   Полный день   Без опыта  
60 000
Сегодня в 02:13
Геленджик
60 000
Сегодня в 02:13
Официант-бармен
Описание работодателя: дружный состав первого отеля международного бренда Hotel Indigo в поиске официантов-барменов для выполнения работ в
Полная занятость   Сменный   Опыт от 1 года  
35 000
Сегодня в 02:13
Санкт-Петербург
35 000
Сегодня в 02:13
Кассир-повар
Требования: ответственность, чистоплотность, доброжелательность обязанности:вежливое общение с покупателями, реализация норм и правил
Полная занятость   Сменный   Без опыта  
35 000
Сегодня в 02:13
Краснокамск
35 000
Сегодня в 02:13