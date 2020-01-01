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Работник торгового зала
Работник торгового зала в супермаркет по адресу: м. Ольховая, Калужское шоссе, д. Сосенки, 4 (остановка "дрсу-1"). Премиальная розничная сеть
Полная занятость Сменный Без опыта
35 000
Сегодня в 02:13
Москва
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33 400
27 января
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Повар
В кафе Фазенда Требуются Повар, помощник повара.мангалщик. Обязанности: приготовление блюд , соблюдение санитарных норм, поддержание чистоты
Полная занятость Полный день Опыт от 1 года
35 000
Сегодня в 02:13
Обнинск
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45 000
27 января
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Охранник
В чоп "Рубин" требуются охранники 4 разряда с лицензией. Сменный график работы. Устройство по тк рф. Бесплатные комплексные
Полная занятость Сменный Без опыта
35 000
Сегодня в 02:13
Балаково
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12 300
27 января
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Продавец-консультант
Описание работодателя: магазин женской одежды в тц рио, 4 этаж. требования: ответственность, доброжелательность, желание трудиться и развиваться,
Полная занятость Сменный Опыт от 1 года
35 000
Сегодня в 02:13
Саранск
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15 000
27 января
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Водитель маршрут N 24а, 6а, 17. Категории Д (D)
Вакансии на маршруте №24а, №17 и № 6а по городу Волжскому. Требования: Ответственный добросовестный шофер. Выполнение ПДД. Обязанности: Выполнение
Полная занятость Полный день Опыт от 1 года
35 000
Сегодня в 02:13
Волжский
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41 000
27 января
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Продавец кассир
Требования:Опыт выполнения работ в продажах от 6 месяцев . Способность выполнять работу с кассой , наличный и безналичный расчёт .
Полная занятость Сменный Опыт от 1 года
23 000
Сегодня в 02:22
Горячий Ключ
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23 000
Сегодня в 02:22
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Администратор магазина
Обязанности: Организация деятельности работников магазина в торговом зале контроль кассовой дисциплины, инкассация проведение инвентаризации
Полная занятость Сменный Без опыта
26 500
Сегодня в 02:21
Севастополь
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26 500
Сегодня в 02:21
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Требуется водитель
Описание работодателя:требуется водитель в Яндекс такси и такси Сатурн на арендные автомобили.все условия по
Полная занятость Гибкий Опыт от 3 лет
1 000
Сегодня в 02:21
Дзержинск
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1 000
Сегодня в 02:21
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Повар-сушист
Магазину "love is sushi" нужен повар- СУШИСТ. Обязанности: качественное приготовление роллов, скорость не ниже средней. Пятидневная рабочая
Полная занятость Полный день Опыт от 1 года
35 000
Сегодня в 02:19
Новосибирск
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35 000
Сегодня в 02:19
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Водитель экспедитор
Требования: требуется водитель на развозку хлебобулочных изделий категории в на автомобиль марки «ГАЗель». Работа по магазинам города и Яблоновка.
Полная занятость Полный день Опыт от 3 лет
1 400
Сегодня в 02:18
Краснодар
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1 400
Сегодня в 02:18
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Требуется повар
В ресторан нужен повар горячего цеха график труда и заработная плата
Полная занятость Полный день Без опыта
Сегодня в 02:18
Пироговский
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Сегодня в 02:18
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Продавец кассир разливных напитков
В связи с расширением нашего коллектива в магазин разливного пива примем активных и целеустремленных сотрудников на должность "продавец Кассир". Ждём
Полная занятость Полный день Опыт от 1 года
38 000
Сегодня в 02:18
Люберцы
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38 000
Сегодня в 02:18
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Требуется водитель на экскаватор-погрузчик
Требования:опыт работ более пяти лет, смотреть и ухаживать за техникой, аккуратность, наличие знаний техники. обязанности:следить за исправностью
Полная занятость Полный день Опыт от 5 лет
40 000
Сегодня в 02:17
Казань
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40 000
Сегодня в 02:17
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Водитель вс вакумбочка
Описание работодателя: ооо ТЕХНОЛИГА Требования: Опыт Труда на вакуум бочке Обязанности: Условия:СУТОЧНЫЙ
Полная занятость Вахта Опыт от 3 лет
100 000
Сегодня в 02:16
Усинск
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100 000
Сегодня в 02:16
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Повар-универсал
Описание работодателя: организация рабочего места согласно требованиям Сан Пи, ППбезопасности и стандартов предприятия. Приготовление п/ф, блюд по
Стажировка занятость Сменный Без опыта
25 000
Сегодня в 02:16
Уфа
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25 000
Сегодня в 02:16
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Менеджер по продажам
Описание работодателя: магазин фирменной верхней одежды люкс и премиум класса требования: коммуникабельность, энергичность,
Полная занятость Полный день Без опыта
70 000
Сегодня в 02:16
Москва
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70 000
Сегодня в 02:16
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Менеджер по продажам
Описание работодателя: Строительное оборудование требования:уверенный пользователь пк, присутствие водительского удостоверения, грамотная речь,
Полная занятость Полный день Без опыта
30 000
Сегодня в 02:16
Малоярославец
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30 000
Сегодня в 02:16
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Повар суши
Условия: - бесплатное питание - развоз после смен - стабильная выплаты заработной платы два раза в месяц - работа в центре городатребования: -
Полная занятость Сменный Опыт от 1 года
33 000
Сегодня в 02:16
Омск
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33 000
Сегодня в 02:16
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Грузчик
Требования:Аккуратность.Знание города.работы с тяжеловесным грузом от 100 кг и выше.выход на работу без опозданий к 08-00.желание трудиться и
Полная занятость Полный день Опыт от 1 года
50 000
Сегодня в 02:16
Мурманск
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50 000
Сегодня в 02:16
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Требуются водители в такси
Обязанности: Своевременное совершение заказов, уменее общаться с клиентами. требуются водители на постоянную работу или подработку, график работы:
Полная занятость Сменный Без опыта
Сегодня в 02:15
Сафоново
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Сегодня в 02:15
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Менеджер отдела продаж
Наша Фабрика «Карнавал» производит ростовые куклы и карнавальные костюмы. у нас самое крупное производство в России и самый большой склад с наличием!
Полная занятость Полный день Без опыта
35 000
Сегодня в 02:15
Нижний Новгород
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35 000
Сегодня в 02:15
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Водитель такси
Описание работодателя: Автомобили такси в аренду. Требования: Стаж категории в от 3х лет. Обязанности: Знание пдд, аккуратное вождение
Полная занятость Гибкий Без опыта
60 000
Сегодня в 02:15
Москва
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60 000
Сегодня в 02:15
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Менеджер по развитию
Обязaнноcти: Поиск и paзвитие новых клиентoв в сфeрe aутстaффинг и aутсoрcинг пepcoналавыявлениe пoтребноcтeй клиeнтoвзaключениe
Полная занятость Гибкий Опыт от 1 года
30 000
Сегодня в 02:14
Сочи
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30 000
Сегодня в 02:14
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Официант
Обязанности: Сервировка столов прием заказов консультирование посетителей по меню подача готовых блюдтребования: опыт выполнения работ не менее
Полная занятость Полный день Опыт от 1 года
50 000
Сегодня в 02:14
Московский
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50 000
Сегодня в 02:14
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Продавец в отдел подарочной упаковки
Требования:Для упаковки подарков , продажи подарочной упаковки , продажи воздушных шаров , игрушек,требуется продавец ,с опытом выполнения работ по
Полная занятость Полный день Опыт от 1 года
35 000
Сегодня в 02:14
Москва
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35 000
Сегодня в 02:14
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Водитель такси на автомобиле компании
Водитель такси. звоните с 9:00 до 23:00 топливо 50/50 залог для выхода на смену не нужен условия: (всё очень просто) ✔️- До 8000 рублей делим
Полная занятость Сменный Без опыта
55 000
Сегодня в 02:14
Санкт-Петербург
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55 000
Сегодня в 02:14
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Водитель
Описание работодателя: таксопарк УралАвтоПром. Более 100 автомобилей (Поло, Рио, Солярис, Веста, Логан, Гранта) Требования: стаж более
Полная занятость Сменный Опыт от 1 года
40 000
Сегодня в 02:14
Челябинск
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40 000
Сегодня в 02:14
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Водитель экспедитор
Описание работодателя: Организация занимается доставкой грузов из регионов рф. Работа заключается в выполнении заявок на перевозку грузов по рф.
Полная занятость Удалённая работа Опыт от 1 года
3
Сегодня в 02:14
Сызрань
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3
Сегодня в 02:14
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Специалист сервисного центра / Ремонт смартфонов
Срочный поиск сотрудника!pedant - крупная федеральная сеть сервисных центров по ремонту и обслуживаниютехники Apple и Android проводит набор людей на
Полная занятость Сменный Опыт от 1 года
35 000
Сегодня в 02:14
Тобольск
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35 000
Сегодня в 02:14
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Менеджер по продажам
Ищем помощника к нам в команду:) Работа в офисе в бизнес центре. в обязанности будет входить ведение соцсетей, досок объявлений + разовые
Полная занятость Полный день Без опыта
30 000
Сегодня в 02:14
Санкт-Петербург
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30 000
Сегодня в 02:14
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Повар ; кондитер
Новое кафе в Красной Поляне. Сменный график, питание персонала. Зплата -выход + % от выручки. приглашаем энергичных людей, любящих
Полная занятость Сменный Опыт от 1 года
30 000
Сегодня в 02:13
Красная Поляна
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30 000
Сегодня в 02:13
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Шеф-повар
Заработная плата 60000-90000₽Условия Работа в молодом, дружном коллективе. Новое оборудование. Своевременная оплата труда. обязанности знание
Полная занятость Полный день Опыт от 5 лет
60 000
Сегодня в 02:13
Балашиха
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60 000
Сегодня в 02:13
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Агент по продаже недвижимости
Описание работодателя: Требования: Опыт работы. Коммуникабельность, трудолюбие, порядочность.желание развиваться в сфере недвижимости.обязанности:
Полная занятость Полный день Без опыта
60 000
Сегодня в 02:13
Геленджик
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60 000
Сегодня в 02:13
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Официант-бармен
Описание работодателя: дружный состав первого отеля международного бренда Hotel Indigo в поиске официантов-барменов для выполнения работ в
Полная занятость Сменный Опыт от 1 года
35 000
Сегодня в 02:13
Санкт-Петербург
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35 000
Сегодня в 02:13
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Кассир-повар
Требования: ответственность, чистоплотность, доброжелательность обязанности:вежливое общение с покупателями, реализация норм и правил
Полная занятость Сменный Без опыта
35 000
Сегодня в 02:13
Краснокамск
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35 000
Сегодня в 02:13